Азербайджанские звезды и скакуны – Карабах, Губа, Ширван, Газах... (ФОТО)

2017-07-14 16:47 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - Конь в Азербайджане издавна считался символом чести, благородства, успеха и победы. С давних пор о мужчине в Азербайджане судили по оружию и коню.

На протяжении тысячелетий лошадь была верным другом и спутником человека. Несмотря на развитие науки и технический прогресс, в современном мире интерес к коневодству нисколько не изменился. В Азербайджане, являющимся неотъемлемой частью тюркского мира, с древних времен занимаются разведением лошадей, и любовь к ним, как говорится, у нас в крови. Археологические находки в Муганской равнине позволяют утверждать, что Азербайджан - один из первых регионов, где были одомашнены лошади.

«Если конь заупрямился и не хочет идти, значит, хозяина подстерегает беда» - так гласит пословица. По поверью, конь являлся наиболее уязвимым животным, поэтому чтобы защитить его от джиннов, спину намазывали киром (черная вязкая жидкость) или же к хвосту прикалывали булавку. Отличительные особенности азербайджанской лошади - выносливость, приспособленность к горной местности, неприхотливость к условиям содержания, она быстро могла восстанавливать свои силы после длинного пробега. Использование лошади в качестве упряжного животного не было характерным для местного населения - это считалось больше роскошью.

Азербайджанская лошадь включает несколько типов, которые имеют свои особенности и называются по месту разведения; Карабахские скакуны, Губинские иноходцы, Ширванские кони и Делибоз.

Пожалуй, самой известной национальной породой лошадей является Карабахский скакун, родина которого Карабах. Карабахские кони являются символом национального наследия и гордостью каждого азербайджанца. А древняя конно-спортивная командная игра човган на Карабахской лошади в 2013 году была внесена в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Карабахский скакун относится к древней породе верховых лошадей для езды в горах, выведенной на территории Нагорного Карабаха Азербайджана. Карабахская порода лошадей вплоть до конца XIX века была красой и гордостью Кавказа, достойной не только княжеского, но и царского седла. Она также представляла собой одну из лучших восточных пород, оказавшую огромное влияние на верховое коневодство в XIX веке на юге России, улучшение донской лошади, а также некоторых животных европейских стран Польши, Франции, Англии. Это старинная порода верховых лошадей признана одной из лучших среди восточного типа. Карабахские лошади известны своей скоростью, проворностью, добрым нравом и лоском. Робкие и в то же время смелые, необычайно послушные и преданные хозяину, но и с "изюминкой" в характере, хорошо приспособленные для верховой езды и неутомимые на длинных дистанциях - это далеко не весь перечень характеристик карабахского скакуна. Но главной визитной карточкой этих лошадей является их золотистая масть, за что их назвали "сарылар", т.е. золотистые. А кроме золотисто-рыжей и золотисто-гнедой была распространена необычная масть "нарындж": шерсть жёлтой окраски при бурых гриве и хвосте, что-то среднее между буланой и соловой.

Интересно, что в 1956 году генеральный секретарь ЦК ВКП и член Президиума Верховного совета СССР Никита Хрущев подарил Королеве Елизавете II Карабахского скакуна по кличке "Заман", который вошел в историю как первая азербайджанская порода лошадей, доставленная в лондонский замок. Жеребца "Заман" в дальнейшем также использовали в качестве производителя не только в Англии, но и во Франции, Германии.

В Агдамском районе в Карабахе находились заводы по выведению пород Карабахских коней, но, к сожалению, в период оккупации армянами азербайджанских территорий немало страданий выпало и на долю этих славных коней. От уничтожения их удалось спасти и перевезти в соседний, Бардинский район, а затем в Агджабединский район.

Делибоз (Дильбаз) - порода горно-верховых вьючных лошадей, разводимый в основном на территории Газахского, а также Агстафинского и Товузского районов Азербайджана. Эта порода была выведена в конце XVIII - начале XIX века путём скрещивания местных лошадей с некоторыми типами восточных пород лошадей, под влиянием Карабахской породы. Характерной особенностью делибозов отмечается как их неуравновешенный темперамент, так и широкое распространение аллюра иноходи. Обладают хорошим здоровьем, долговечностью и плодовитостью. Нрав нервный и очень энергичный, положительной чертой является высокая резвость, отрицательными непостоянный характер и нервозность.

В народе также живет легенда о том, что кони дильбаз выведены из породы хачадиль шаха Надира. В 30-х годах XVIII века сефевидский полководец Надиргулу хан, отвоевавший Тифлис у османов (Надиргулу хан Афшар в 1736 году сверг с престола сефевидского правителя, объявил себя шахом и стал именоваться Надир шахом), разбил лагерь в газахском селе Ханлыглар. Тут за его лошадьми ухаживал местный житель по имени Али. Перед отъездом Надир шах, который, к слову сказать, был тюрком, но при этом считал себя иранцем, позвал к себе Али, чтобы поблагодарить и попрощаться, и между ними состоялся интересный диалог. Надир шах спросил: "Я захватил Тифлис и теперь возвращаюсь обратно. Если завтра тюрки захватят эту землю, на чьей стороне ты будешь?" На что Али ответил: "Я тюрк, даже если ты десять раз захватишь нашу землю, я все равно останусь на стороне тюрков". Надир шаху понравилась прямота и честность Али, и он подарил ему двух лошадей. Но за резкий язык он прозвал мужчину Дилибаз, что означает "резкий, грубый язык". Впоследствии породу, выведенную от этих лошадей, стали называть дилибаз, со временем название трансформировалось в дилибоз, дильбоз, делибоз. Кони дильбаз, будучи кавалерийскими, по своей выносливости и силе оставили позади себя многие породы. Еще одна особенность этих лошадей в том, что после рождения они четыре раза меняют свой окрас. Жеребенок рождается черным, спустя год у него появляется синий оттенок, потом он немного белеет.

Губинские иноходцы были распространены в XIX веке в Бакинском, Шемахинском и в особенности в Губинском уездах (отсюда и название породы). Основным достоинством Губинской породы лошадей являлись удивительно крепкие и прочные копыта, приспособленные к горному рельефу местности, а также смелость и ловкость. Благодаря этим качествам такие лошади легко перевозили вьюки по крутым и опасным горным тропам. Лошади этой породы неоднократно участвовали на различных выставках (Парижская всемирная выставка 1867 г., сельскохозяйственная выставка в Москве -1896 г., в Тифлисе - 1892г. и др.), занимали первые места, награждались медалями и почетными грамотами.

Ширванская порода лошадей отличается от других тем, что очень выносливы, долго живут, а так же очень хорошо приспособлены к стадному содержанию. Они по натуре крепкие, сухие, с живыми темпераментами.

Представляем читателям Trend Life фотосессию "Азербайджанские звезды и кони". На фото – дизайнер Гюльнара Халилова, актеры Малейка Асадова и Ульви Гасанлы, продюсер и шоумен Мурад Дадашов, телеведущие Земфира Адыгезалова, Лейла Мустафаева и Нана Агамалыева, исполнители Эльдар Гасымов, Аян Бабакишиева и Гюнай Ибрагимли, ашуг Али Тапдыгоглу, паратхэвондистка Айнур Мамедова.

(Автор: Вугар Иманов)