AZAL о причине вынужденной посадки самолета в московском аэропорту "Домодедово"

2017-07-14 16:48 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В связи со специальным мероприятием в аэропорту "Пулково", самолет авиакомпании "Азербайджанские Авиалинии" был направлен в московский аэропорт "Домодедово", где совершил благополучную посадку. Как говорится в сообщении AZAL, распространенном в пятницу, на борту самолета находится 163 пассажира и семь членов экипажа.

Самолет Airbus A320 вылетит из Москвы в Санкт-Петербург после получения соответствующего разрешения.

В свою очередь, задерживается и обратный рейс из Санкт-Петербурга в Баку.

Статус рейса можно будет отследить на сайте аэропорта "Пулково": http://www.pulkovoairport.ru/

За дополнительной информацией, просим обращаться в наш колцентр: (+994 12) 598 88 80 | E-mail: callcenter@azal.az