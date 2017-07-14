Кадровую политику руководство Фонда страхования вкладов будет согласовывать с Палатой по контролю за финансовыми рынками

2017-07-14 17:54 | www.apa.az | 4

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон «О внесении изменений в закон «О страховании вкладов».

Как передает АПА-Экономикс, согласно документу, число представителей Палаты по контролю за финансовыми рынками в Совете попечителей Фонда страхования вкладов будет сокращено, а представителей соответствующего органа исполнительной власти будет увеличено. Так, состав Совета, по-прежнему, будут входить: один представитель Палаты по контролю за финансовыми рынками, один представитель Центрального банка Азербайджана, три представителя соответствующего органа исполнительной власти и два представителя банков-членов Фонда страхования вкладов.

По действующему законодательству, в состав Совета попечителей Фонда страхования вкладов входят два представителя Палаты, один представитель ЦБА, два представителя соответствующего органа исполнительной власти и два представителя банков-членов Фонда страхования вкладов.

Согласно изменениям, исполнительный директор фонда и его заместители будут назначаться не Советом попечителей, а соответствующим органом исполнительной власти.