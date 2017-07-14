Пума через окно запрыгнула в кровать к спящей американке – ВИДЕО

2017-07-14 17:54 | www.oxu.az | 4

В американском городе Колуза (штат Калифорния) пума запрыгнула в окно жилого дома и упала в кровать со спящей женщиной.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает UPI.

По словам менеджера многоквартирного здания, где произошел инцидент, женщина не сразу поняла, что очутившийся перед ней хищник — это не сон. Она сохраняла спокойствие и открыла дверь, чтобы выпустить животное.

Представители природоохранного ведомства округа изучили записи камер видеонаблюдения и выяснили, откуда прибежала пума. На видео она пересекла улицу перед едущим пикапом, ударилась о дверь боулинга, затем преодолела парковку возле жилого дома и прыгнула в окно.

Инцидент произошел 4 июля, однако запись камер была опубликована лишь после заседания окружной Комиссии по рыбным и охотничьим ресурсам, которое прошло 12 июля. Чиновники обсуждали, что делать с пумами, которых все чаще замечают в густонаселенных местах.

Н.О.