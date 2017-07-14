В Стамбуле неизвестный пробрался в консульство США

2017-07-14 18:00 | www.oxu.az | 4

Турецкая полиция задержала мужчину, который перелез через стену генконсульства США в Стамбуле и проник на его территорию, сообщает Oxu.Az со ссылкой на газету Hurriyet.

По данным источников газеты в полиции, мужчина является выходцем из Китая. Он не был вооружен и после задержания объяснил свои действия тем, что хочет получить политическое убежище в США и ранее обратился к американским властям с просьбой об этом.

Генконсульство США в Стамбуле опубликовало на своем сайте срочное сообщение с призывом к американским гражданам воздержаться от посещения дипмиссии и прилегающей к ней территории из-за угрозы безопасности. Позже генконсульство сообщило, что инцидент исчерпан, и дипмиссия вернулась к нормальному режиму работы.

Н.О.