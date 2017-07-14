Выставка казахских книг на латинской графике открылась в Астане

2017-07-14 16:55 | www.trend.az | 4

В Национальной академической библиотеке РК открылась выставка «Qazak kitaptary, 1929-1940 zhyl», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня мы от имени общенационального движения «Казахстан-2050» продолжаем комплекс мероприятий под названием «Мен колдаймын». Выставка книг, которые издавались в период с 1929 по 1940 годы на латинской графике, является основным элементом нашего проекта. Здесь мы хотим показать, что в истории мы уже использовали латинский алфавит. Вроде бы, всего 11 лет, но на этой литературе выросло не одно поколение. Надо понимать, почему мы приняли латиницу, и почему потом перешли на кириллицу», - объяснил журналистам председатель общенационального движения «Казахстан-2050» Мухтар Манкеев.

На открытии выставки с приветственным словом выступили известный писатель, ученый-тюрколог Мырзатай Жолдасбеков и профессор истории Камал Бурханов. В своих выступлениях они подчеркивали важность перехода на латинскую графику с 2025 года, в соответствии с поручением Главы государства, поскольку это будет означать вхождение Казахстана в мировое информационное пространство.

На выставке представлены художественные произведения казахских литераторов, учебники и периодические издания. Посетители смогут ознакомиться с изданиями на латинской графике стихов и переводов Абая Кунанбаева, произведений Мухтара Ауэзова, Ильяса Жансугурова, Сакена Сейфуллина, Беимбета Майлина. Есть также русские классики - Пушкин, Лермонтов, Гоголь и другие.

Всего в фондах Национальной академической библиотеки хранится 1 340 единиц печатной продукции на казахской латинской графике 1929-1940 годов.