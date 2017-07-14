Стали известны даты матчей «Реала» и «Барселоны» в борьбе за Суперкубок Испании

2017-07-14 18:10 | www.oxu.az | 7

Определились даты, когда мадридский «Реал» и каталонская «Барселона» оспорят между собой Суперкубок Испании.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на 1news, команды встретятся 13 августа на «Камп Ноу», а 16-го – на «Сантьяго Бернабеу». Отметим, что в последний раз команды встречались в матче за этот трофей в 2012 году.

Напомним, что «Реал» в сезоне 2016/17 стал чемпионом Ла Лиги впервые за последние 5 лет, а «Барселона» в этом году удостоилась титула в Кубке страны.

Э.А.

