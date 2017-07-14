Президент Турции: «В вопросе прав человека мы опережаем Запад»

2017-07-14 18:11 | www.apa.az | 5

Как сообщает командированный в Турцию корреспондент АПА, об этом сегодня в ходе панели «15 июля» в анкаринском торговом центре на мероприятии, посвященном годовщине попытки военного переворота, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Р.Т.Эрдоган сказал, что во время попытки переворота цель была та же, что и в Чанакале: «15 июля – это день, когда самым серьезным образом были нарушены права человека в Турции, 45 людей были убиты из стрелкового оружия, 21 – в результате бомбардировки с самолетов, 9 – раздавлены гусеницами танков, 63 – были поражены огнем, открытым с вертолетов. Если бы в Турции не было правового государства, сегодня стрелявшие в народ люди находились бы не в тюрьмах, а были бы расстреляны. Во время объединения Германии более 500 тысяч госслужащих были уволены с работы. Теперь они горюют о тяжкой участи людей, оставшихся без работы в связи с террористической организацией гюленистов. Пусть идут работать в частный сектор. Что, их должно содержать государство? Государство содержало, они ему изменили… Многие западные государства во время путча предпочли молчать, другая же часть все еще молчит. Нас задевает забота, проявляемая о террористах. С таким пониманием прав человека мы не согласны. В этом году накануне 15 июля полицией был задержан человек, готовивший на Большом острове новый человеконенавистнический проект. На саммите G-20 в Германии ко мне подошли и сообщили, что в Турции задержаны журналисты. Я ответил, что не журналисты, а шпионы и провокаторы. Это решит суд. Я передал в Германию по связанным с террором лицам 4500 документов, никаких результатов нет, ни одно дело не отправлено в суд. Что делается в США в связи с лидером FETÖ? Когда мы спрашиваем, нам отвечают, что у них в стране есть суд. Но и в Турции есть суд. В вопросе прав человека мы опережаем Запад. То что произошло в Гамбурге видел весь мир. Ранее саммит G-20 был проведен и в Анталье, каждый видел, как прошел саммитаким пониманием прав человека мы не согласны.чит.права человека в Турции».

Президент Турции сказал, что на Западе спрашивают, когда будет отменен режим чрезвычайного положения: «Режим чрезвычайного положения будет отменен после того, как угроза государству будет устранена, и борьба с террором завершится. При создании Партии справедливости и развития в Юго-Восточной Анатолии нам сказали, чтобы мы отменили режим чрезвычайного положения. Придя к власти мы сделали это на месяц. Дало ли это какие-то результаты? Нет. Сегодня мы уничтожаем террористов в Юго-Восточной Анатолии, в горах, среди скал. В итоге мы положим конец этой напасти, которая называется террор. Мог ли кто-то до нас говорить по-курдски на мероприятиях? Мы обеспечили это. Все должны ценить это. Во время избрания 83 депутатов Демократической партии народов курдов призвали выйти на улицы. Убитые и убивавшие были сами курды».



Р.Т.Эрдоган сделал предупреждение PYD/YPG, которая является сирийским крылом террористической организации РКК: «На провокации в отношении Турции будет дан полноценный ответ, угроза будет устранена».