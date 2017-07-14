Эрдоган: Думаю, режим чрезвычайного положения будет продлен

2017-07-14 18:23 | www.apa.az | 4

«В воскресение будет проведено заседание Совета национальной безопасности Турции, пройдут обсуждения в связи с режимом чрезвычайного положения».

Как сообщает командированный в Турцию корреспондент АПА, об этом сегодня в ходе панели «15 июля» в анкаринском торговом центре на мероприятии, посвященном годовщине попытки военного переворота, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Эрдоган сказал, что выступает за продление чрезвычайного положения и заявит об этом правительству: «Верю, что на заседании Совета национальной безопасности вопрос продления чрезвычайного положения будет поддержан».