В мечети Тезепир задержаны лица, пытавшиеся помешать верующим совершить намаз
2017-07-14 18:34 | www.apa.az | 5
В Баку задержаны лица, вошедшие в мечеть с мечом и религиозным флагом, чем нарушили намаз.
Как сообщили АПА в Ясамальском районе, во время полуденного намаза в мечеть Тезепир ворвались два человека.
В руках одного из них был меч, в руках другого – религиозный флаг. Находившиеся в мечети люди сразу же сообщили об этом сотрудникам полиции.
Нарушителей порядка задержали сотрудники 26 отделения Ясамальского РУП.
Ими оказались Яшар Алигулу оглу Джахангиров и Афган Эльман оглу Айдынов.
По факту продолжается расследование.
Отметим, первым об инциденте сообщил «Bakıpost».