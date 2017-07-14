На строительство автодороги в Имишли выделено 6 млн. манатов

2017-07-14 18:39 | www.apa.az | 7

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Имишли-Отузики-Гарагашлы Имишлинского района.

Как передает АПА-Экономикс, в соответствии с распоряжением, с целью строительства автомобильной дороги Имишли-Отузики-Гарагашлы, соединяющей 6 населенных пунктов, где проживают 40 тыс. человек, из средств, предусмотренных в разделе расходов госбюджета на 2017 год на государственные капиталовложения для строительства и реконструкции автомобильных дорог, ОАО «Азеравтойол» выделено 6 млн. манатов.



Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.