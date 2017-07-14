Госбюджет в первой половине этого года выполнен с дефицитом на 471 млн. манатов

2017-07-14 19:00 | www.apa.az | 4

Доходы госбюджета Азербайджана в I полугодии составили 7 722,8 млн. манатов, расходы - 8 193,9 млн. манатов, дефицит - 471,1 млн. манатов.

Как сообщили АПА-Экономикс, доходы госбюджета Азербайджана в I-ом полугодии составили 7 722,8 млн. манатов, прогноз выполнен на 102,3%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы госбюджета увеличились на 25,9% или 1 589,0 млн. манатов.

В структуре доходов поступления по линии Министерства налогов составили 3 353 млн. манатов (прогноз выполнен на 102,5%), по линии Государственного таможенного комитета – 1 169,2 млн. манатов (прогноз выполнен 111,9%).

Трансферты в госбюджет из Государственного нефтяного фонда составили 2 991,0 млн. манатов, прочие доходы – 58,6 млн. манатов, внебюджетные доходы бюджетных организаций – 151,0 млн. манатов.

При этом во II квартале текущего года доходы госбюджета составили 4 131,1 млн. манатов и на 68,3% превысили показатель апреля-июня прошлого года.

Расходы госбюджета в I полугодии составили 8 193,9 млн. манатов, прогноз выполнен на 100,2%. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы госбюджета выросли на 20,1%.

Социальные расходы составили 3 499,9 млн. манатов или 42,7% всех расходов госбюджета в январе-июне. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их объем увеличился на 18,3%.

Государственные капвложения в первом полугодии в социальную инфраструктуру составили 397,8 млн. манатов, в коммунальную, транспортную и энергетическую – 1 180,8 млн. манатов, в проекты в Нахчыванской Автономной Республике – 41,5 млн. манатов.

Во втором квартале текущего года расходы госбюджета составили 4 281,2 млн. манатов, что на 2% показатель апреля-июня прошлого года.

Госбюджет в первой половине этого года выполнен с дефицитом на 471 млн. манатов.

Доходы сводного бюджета за 6 месяцев этого года составили 11 606,1 млн. манатов, расходы - 11 507,1 млн. манатов, профицит - 99,0 млн. манатов.