В Баку в отношении чиновника возбуждено уголовное дело в связи с фактом незаконной вырубки деревьев

2017-07-14 19:07 | www.apa.az | 4

Были рассмотрены предоставленные МЭПР в Генпрокуратуру официальные документы о том, что в Хатаинском районе на улице Абилова 12, около здания есть пни недавно срубленных деревьев - тутовое дерево, лавровое дерево, оливковое дерево, инжир диаметрами 12-24 см и 6 кустов граната, о нанесении ущерба природе на сумму 6600 манатов, а также не предоставлении документа, разрешающего вести строительство на данной территории.

Об этом АПА сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Во время предварительного расследования было установлено, что начальник 85 Жилищно-коммунального эксплуатационного участка Объединения жилищно-коммунального хозяйства Хатаинского района Захид Бадалов, использовав служебное положение в корыстных целях, грубо нарушил Лесной кодекс и нормативные акты допустил вырубку деревьев.

По этим фактам генпрокуратурой было возбуждено уголовное дело по статьям 259.2.3 (незаконная вырубка деревьев) и 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) УК АР.

Сейчас в следственном отделе главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуратуре принимаются необходимые меры.