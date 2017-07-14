Арестован муфтий Иерусалима

2017-07-14 18:30 | www.oxu.az | 4

Израильская полиция задержала муфтия Иерусалима шейха Мухаммада Хусейна по окончании пятничной молитвы в рамках расследования нападения на полицейских на Храмовой горе.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету «Йедиот Ахронот».

По данным издания, стражи порядка также задержали предшественника Хусейна — Икрима Сабри.

В пятницу утром трое израильских арабов открыли огонь по полицейским, дежурившим у входа на Храмовую гору. Они убили двух из них, ранили третьего и попытались скрыться на территории святыни, но были застрелены в ходе преследования.

После вооруженного нападения израильские власти закрыли доступ к мечетям Храмовой горы, отменили там пятничную молитву и намерены провести обыски, чтобы «убедиться, что на Храмовой горе больше нет оружия».

Э.А.

