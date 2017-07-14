Представлен рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов в мире

2017-07-14 17:40 | www.trend.az | 3

Американское издание Billboard опубликовало топ-50 самых высокооплачиваемых музыкантов за 2016 год. Тройку лидеров составляют американские музыканты.

На первой сточке - певица Бейонсе, чей доход за указанный период составил $62,1 млн.

Второе место - у американской же хард-рок-группы "Guns N Roses", чьи участники суммарно заработали $42,3 млн.

На третьей строчке - также американский рок- и фолк-музыкант Брюс Спрингстин, его доход составил $42,2 млн.

В топ-10 рейтинга Billboard вошли рэпер из Канады Дрейк, британская певица Адель, английская группа Coldplay, популярный у тинейджеров канадский певец Джастин Бибер, американские кантри-артисты Люк Брайан и Кенни Чесни, американский рэпер Канье Уэст.