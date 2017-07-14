В Тбилиси презентована книга "Палитра азербайджанцев мира" (ФОТО)

2017-07-14 17:41 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - В Доме-музее Мирзы Фатали Ахундзаде в Тбилиси презентована книга Фуада Гусейнзаде "Палитра азербайджанцев мира", сообщили Trend Life в пресс-службе Объединения журналистов азербайджанской диаспоры (DJB).

В мероприятии приняли участие представители посольства Азербайджана в Грузии, общественные деятели, представители культуры и науки, азербайджанской диаспоры.

На мероприятии директор дома-музея Лейла Алиева, автор издания Фуад Гусейнзаде, генеральный секретарь DJB Сиявуш Амирли и другие отметили, что деятельность диаспоры играет важную роль в сплочении азербайджанцев мира, их активизации в русле международной геополитики.

Тезис общенационального лидера Гейдара Алиева «Азербайджан – родина всех азербайджанцев» послужил основой единения и взаимодействия наших соотечественников, сконцентрировав их усилия и волю на развитии и процветании Азербайджанской Республики.

Результаты осмысления развития азербайджанской диаспоры показали, что стратегия азербайджанства, сформулированная и реализованная в жизнь общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и на современном этапе развиваемая Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, является единственно верной и непоколебимой, определяя, прежде всего, духовную приверженность наших соотечественников Родине.

Было отмечено, что за рубежом необходимо осуществлять постоянную последовательную работу по популяризации азербайджанской национальной культуры, религиозных и исторических традиций, искусства, организовывать для членов диаспоры, да и всех желающих, национальные праздники, вечера памяти, предоставлять как можно больше информации об Азербайджане.

Книга посвящена 25-летию независимости Азербайджана, в нее вошли материалы различных СМИ, около 170 интервью о деятельности азербайджанской диаспоры, проведенных акциях, проектах в сфере культуры, искусства и науки. Книга была ранее презентована в России, Японии, Швеции, США, Израиле и Казахстане.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Ирина Парфёнова)