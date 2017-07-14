Изменения в Миграционный кодекс вступили в силу

2017-07-14 19:58 | www.apa.az | 4

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменений в Миграционный кодекс.

Как сообщает АПА, в закон внесены следующие изменения:

В первом предложении статьи 38.6 после слова «дней» добавлено выражение «при обращении для получения электронной визы в упрощенном порядке не менее 3 часов».

В первом предложении статьи 38.8 слова «и иностранцами или не имеющими гражданство лицами должна быть предоставлена копия вместе с паспортом при прохождении пропускного пункта государственной границы Азербайджанской Республики» заменены словами «иностранцы или не имеющие гражданство лица при прохождении пропускного пункта государственной границы Азербайджанской Республики должны предоставить копию электронной визы или информацию из визы вместе с документом о переходе границы».

Также в закон добавлена статья 38.11 согласно которой иностранцы и не имеющие гражданства лица должны покинуть Азербайджан на основе электронной визы (кроме тех, кто имеет право временного пребывания в Азербайджанской Республике или временное пребывание которых в Азербайджане продлено).