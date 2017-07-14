Акция протеста в Париже в День взятия Бастилии – ФОТО
2017-07-14 18:40 | www.oxu.az | 4
Сотни человек вышли сегодня в Париже на акцию протеста в национальный праздник — День взятия Бастилии, они выступают против реформ президента Эммануэля Макрона и визита в страну лидера США Дональда Трампа, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.
Конечной точкой процессии является площадь Клиши на северо-западе Парижа. Там дежурят усиленные наряды полицейских.
Люди несут плакаты с перечеркнутым именем американского лидера.
Еще одним поводом для недовольства французов являются социальные реформы, предлагаемые президентом страны Эммануэлем Макроном.
Двухдневный официальный визит Трампа во Францию завершился вскоре после полудня. В Париже американский лидер провел переговоры со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, посетил посольство США в Париже, поужинал на Эйфелевой башне и посмотрел военный парад на Елисейских полях, участие в котором принимали и военнослужащие из США.
Н.О.