Иран ответит на американские обвинения - пресс-секретарь ВС

2017-07-14 17:44 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ Пресс-секретарь вооруженных сил Ирана бригадный генерал Масуд Джазаери заявил, что Тегеран даст жесткий ответ на практике на необоснованные утверждения официальных лиц США против Ирана.

Он сделал эти замечания в ответ на последние заявления, сделанные министром обороны США Джеймсом Матиссом, который призвал к смене режима в Иране, сообщает IRNA.



По словам Джазаери, Иран намерен вытеснить все иностранные силы из ближневосточного региона.



«Они повторяют свои наивные утверждения в отношении Ирана, в то время как Исламская Республика Иран в рамках своей принципиальной и определенной политики намерена постоянно вытеснять иностранцев из ближневосточного региона без каких-либо сомнений или колебаний», сказал военный чиновник.



Он сказал, что страна, которая полностью зависит от своих людей и революционного общества, никогда не поддастся на пропаганду, не уступит артиллерии или танкам врагов.



Говоря о новом наборе санкций, введенных США против Исламской Республики Иран, он сказал, что Иран подготовил множество планов, которые дорого будут им стоить.

(Автор: Эльмира Таривердиева )