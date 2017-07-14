Сборник произведений азербайджанских писателей-современников издан в Грузии

2017-07-14 17:53 | www.trend.az | 3

В Грузии вышла в свет «Антология современной азербайджанской прозы», подготовленная Центром перевода при Кабинете Министров Азербайджанской Республики. В книге собраны рассказы азербайджанских писателей XX века в переводе известного писателя-переводчика, лауреата Госпремии Грузии Имира Мамедли.

Редактор книги, изданной в типографии «Интеллекти», - знаменитый переводчик Манана Бостоганашвили, автор предисловия – видный грузинский писатель Гурам Одишария.

Книга будет презентована в Тбилиси в сентябре-октябре текущего года.