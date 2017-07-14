Песков рассказал о свадебном подарке Путина Овечкину и Шубской

2017-07-14 19:00 | www.oxu.az | 4

Президент России Владимир Путин подарил сыгравшим свадьбу российскому хоккеисту Александру Овечкину и модели Анастасии Шубской чайный сервиз. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как передает Oxu.Az, со ссылкой на РИА Новости, изначально о подарке президента сообщила сама Шубская, похваставшаяся им в Instagram. Через какое-то время девушка удалила пост.

Овечкин и Шубская поженились 8 июля. Путин поздравил их с бракосочетанием. Певец Николай Басков зачитал пожелания главы государства со сцены на церемонии бракосочетания.

Выступающий за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Овечкин остался вне списка кандидатов в сборную России на олимпийский сезон. Ранее руководство НХЛ объявило, что игроки лиги гарантированно пропустят Игры-2018 в южнокорейском Пхенчхане. Конфликт произошел из-за того, что представители Международного олимпийского комитета (МОК) отказались идти навстречу НХЛ в вопросе о компенсации за участие хоккеистов в соревнованиях.

Э.А.

