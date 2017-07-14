Президент Азербайджана утвердил поправки в госбюджет на 2017 г.

2017-07-14 17:55 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил изменения в закон "О государственном бюджете на 2017 год".

Согласно поправкам, доходы госбюджета на текущий год прогнозируются в размере 16,766 миллиарда манатов (в том числе централизованные доходы - 16 119 015 тысяч манатов, местные доходы - 646 985 тысяч манатов), а расходы - 17,941 миллиарда манатов (в том числе централизованные расходы - 17 219 758 тысяч манатов и местные расходы - 721 242 тысячи манатов).

Верхний предел дефицита госбюджета утвержден в размере 1 175 миллионов манатов, а верхний предел расходов сводного бюджета - на уровне 29 818 220,9 тысячи манатов.

Верхняя планка по внешнему заимствованию увеличена с 500 миллионов манатов до 4,5 миллиарда манатов в связи с выпуском Международным банком Азербайджана (МБА) евробондов.

Наряду с трансфертами из Госнефтефонда, которые сохранились без изменений, в структуре дополнительных доходов предусмотрены поступления из прибыли Центрального банка Азербайджана на уровне 250 миллионов манатов.

По линии министерства по налогам поступления прогнозируются в размере 7,51 миллиарда манатов, Государственного таможенного комитета - 2,2 миллиарда манатов.

Дополнительные расходы будут направлены на оплату уставного капитала Азербайджанского фонда страхования вкладов (546 миллионов манатов), на покрытие убытка азербайджанской госкомпании SOCAR от льготной продажи природного газа и топочного мазута с целью удовлетворения местного спроса в стране по цене ниже себестоимости, на увеличение государственных капиталовложений (191 миллион манатов) и т.д.

Без учета доходов Государственного нефтяного фонда дефицит сводного бюджета Азербайджана на 2017 год утвержден на уровне 17 654 933,3 тысячи манатов.