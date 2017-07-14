Начальник российской погранзаставы найден мертвым в Армении

2017-07-14 21:00 | www.apa.az | 4

На армяно-иранской границе в Сюникской области Армении скончался военнослужащий погрануправления ФСБ России.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, предварительно причиной смерти назван инфаркт миокарда.

Сигнал об обнаружении тела начальника погзаставы в его собственной квартире поступил в четверг. На место выехала оперативно-следственная группа. При внешнем осмотре следов насилия обнаружено не было, заявили в Следственно комитете Армении.

Назначена судмедэкспертиза.