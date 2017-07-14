Президент выделил деньги на строительство дороги

2017-07-14 19:29 | www.oxu.az | 4

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Имишли-Отузики-Гарагашлы Имишлинского района.

Как передает Oxu.Az, в соответствии с распоряжением, с целью строительства автомобильной дороги Имишли-Отузики-Гарагашлы, соединяющей 6 населенных пунктов, где проживают 40 тыс. человек, из средств, предусмотренных в разделе расходов госбюджета на 2017 год на государственные капиталовложения для строительства и реконструкции автомобильных дорог, ОАО «Азеравтойол» выделено 6 млн. манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.

C.Б.

