Вы нам – «Искандер», мы вам - «Касыргу»!

2017-07-14 19:33 | www.oxu.az | 6

Что такое ОТРК «Искандер»? Это очень хорошее оружие, стоит оно довольно дорого, но Армения бесплатно получила экспортную вариацию «Е» от России (я по-прежнему убежден, что «Искандеры» находятся на территории Армении, но не на балансе ВС страны, хотя не это сйчас важно), и теперь армяне грозятся «шибануть» ими по нефтяным инфраструктурам Азербайджана.

«Искандер» - это носитель. И создан он для доставки, в основном, ядерной боеголовки до заданной цели. Без ядерной боеголовки это обычное беспилотное воздушное транспортное средство, работающее на особом ракетном топливе. То есть, скажем так, транспортный беспилотник. Воздушный паровоз. Может ли сам локомотив без боеголовки взрываться и наносить большой ущерб? Вопрос риторический.

У Армении нет и никогда в следующие 1000 лет не будет своего ядерного оружия. А что такое удар безбоеголовочным «Искандером» по цели, даже если предположить, что он не был перехвачен в воздухе и сбит ракетами класса «земля-воздух» (например, имеющимися на вооружении ВС Азербайджана ракетами С-300)? Это - небольшая воронка.

Российский политолог Андрей Епифанцев пишет, что на него вместо боеголовки можно нацепить 400 кг. тротила. Можно. Но что такое 400 кг. тротила? Это, максимум один снесённый домик с воронкой радиусом 5 метров (это если еще произойдет детонация тротила).

Вариация «Е», которую Россия разместила в Армении, имеет максимальный радиус действия 280 км. Это как раз расстояние от самого передового окопа на линии фронта до поселка Зиря. Но ведь не стоит быть семи пядей во лбу, чтобы понимать, что на максимальном своем расстоянии любая пуля, ракета, стрела, копьё теряют свою точность. На пределе своего радиуса действия «Искандер» перестает быть оружием точечного удара. Опять-таки, это если предположить, что армяне смогли вывести комплекс на самый край линии фронта, что равносильно самоубийству. Обычно «Искандеры» запускают из глубокого тыла. А это означает, что более или менее точным удар окажется не далее Шамахи. До Баку вряд ли что-то долетит. И даже если долетит, то их наши системы ПРО успеют 20 раз сбить, пока они дотянутся до столицы.

Остаются стратегические трубопроводы, железная дорога или плотина Мингячевирской ГЭС.

Начнем с трубопроводов. Аварии на них случаются нередко, на их устранение уходит около суток или двух, максимум 3-4. Это же сколько дорогущих «Искандеров» нужно выпустить, чтобы нанести какой-то значимый ущерб экономике Азербайджана? Даже если предположить, что все ракеты попали в цель (а это даже теоретически невозможно), то себестоимость всей этой глупой операции окажется намного выше ущерба, нанесенного врагу (то есть, нам).

Кто окажется в проигрыше? Сомневаюсь, что армяне будут тратить дорогостоящие «Искандеры» для такой быстро восстанавливаемой цели, как трубопровод. Если все же потратят, то они просто подтвердят всему миру свою извечную генетическую глупость. Это могут позволить себе страны, которые наладили собственное производство такого оружия и где на заводах эти готовые ракеты сходят с конвейеров, как бутылки с минералкой. Армения к таким странам не относится.

Теперь насчет плотины. Можно ли прямым попаданием «Искандера» с 400 килограммами тротила разрушить плотину? Одной ракетой - нет. Сотней - может быть. И что, армяне думают списать сотню "Искандеров" и при этом надеются, что все они долетят до цели, не будучи уничтоженными в воздухе? Если да, то они по-прежнему обычные глупцы.

Железная дорога? Так она восстанавливается быстрее трубопроводов!

Что остаётся в сухом остатке в случае применения «Искандеров»? А остаётся одно: подкидывание Азербайджану замечательного козыря по нанесению ответного удара из систем «Касырга» и «Смерч» по Еревану. Их гораздо сложнее перехватить, так как палят они много и часто. Расстояние от Садарака до Еревана - намного ближе, чем от линии фронта до Баку. Стоят ракеты «Касырги» и «Смерча» намного дешевле «Искандеров», и позволить себе такой расход мы вполне можем. И стреляют они залпом, а не одиночным запуском. И попадание, в отличие от Искандеров, не точечное, а обширное, то есть, «вспахивается» целая территория. Станет ли Баку колебаться, если враг выпустит хотя бы один «Искандер»?

Саргсян, ну приказал бы ты уже своим «командосам» заткнуться об этих своих искандерах. Ну не действуют ни на кого эти твои тупые страшилки. Это простая математика. Не будет Баку брать во внимание, что Армения - член ОДКБ. Если выпустите «Искандер» (с боеголовкой или нет), ответ по Еревану будет нанесен, будь у тебя хоть 500 членских билетов ОДКБ. Это уже самооборона с нашей стороны, и никакая ОДКБ не станет бить по Азербайджану, самому подвергнувшемуся удару из нового вида оружия. Более того, остальные члены ОДКБ не поддержат авантюру Саргсяна. Так что, давай, снимай чехлы с «Искандеров». Если тебе вообще разрешат к ним подойти.

Автор: Мухтар Самедов, Azeri Today

