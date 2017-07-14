Nar показал 100%-й результат по ответам на запросы клиентов в социальных сетях

2017-07-14 18:03 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Оставаясь верным своей стратегии продолжительного развития клиентского обслуживания, Nar в очередной раз демонстрирует высокие показатели степени удовлетворенности клиентов. Как известно, весь спектр услуг, оказываемых абонентам посредством Центра телефонного обслуживания (777), также предоставляется и посредством социальных сетей.

Как говорится в сообщении оператора сотовой связи, распространенном в пятницу, для этого, в структуре оператора функционирует специальная группа, предоставляющая ответы исключительно на запросы, которые были получены посредством социальных сетей. Будучи первым и единственным мобильным оператором, предоставляющим самый широкий спектр услуг по обслуживанию абонентов в социальных сетях, Nar добился самых высоких результатов в этой сфере. Помимо этого, Nar показал наилучшие результаты среди всех мобильных операторов на рынке в отношении времени, потраченного на обработку запросов, поступивших через социальные медиа. Данными услугами, можно пользоваться как посредством личного кабинета на сайте nar.az, так и посредством Facebook, Twitter, Instagram и других социальных сетей.

Согласно результатам первого полугодия 2017 года, команда, ответственная за социальные медиа, ответила на 100 процентов абонентских запросов, поступивших через социальные сети. Более того, 99 процентов обращений, поступивших к оператору за этот период, были удовлетворены в течение часа, тогда как время, требуемое для успешного ответа на запрос, в среднем составляло всего 13 минут. По информации Customer Journey Map (карта поведения клиента), 85 процентов обращений, поступивших для рассмотрения группой по социальным медиа оператора Nar, были успешно разрешены после не более чем двух сообщений.

Такой высокий показатель стал возможен благодаря применению инновационных решений, а также повышению клиентских услуг, оказываемых абонентам Nar. Абоненты, имеют возможность пользоваться высококачественным клиентским обслуживанием, используя любой удобный для них способ: позвонив в Центр телефонного обслуживания, используя «личный кабинет» на сайте оператора или социальные сети, а также по SMS и электронной почте.

Более подробную информацию о службе по работе с клиентами оператора Nar можно получить на сайте nar.az.

Компания Azerfon, начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года под торговой маркой Nar Mobile, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, предоставившим абонентам технологию 3G, а также широкий охват сети 4G. Благодаря обширной сети, состоящей более чем из 6000 базовых станций и охватывающей 99 процентов территории страны, Nar предоставляет высококачественные услуги 2,3 миллионам абонентов.