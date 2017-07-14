Нападение на мечеть Тезепир во время намаза
2017-07-14 19:57 | www.oxu.az | 5
В Баку задержаны лица, вошедшие в мечеть с мечом и религиозным флагом, чем нарушили намаз.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, во время полуденного намаза в мечеть Тезепир ворвались два человека.
В руках одного из них был меч, в руках другого – религиозный флаг. Находившиеся в мечети люди сразу же сообщили об этом сотрудникам полиции.
Нарушителей порядка задержали сотрудники 26 отделения Ясамальского РУП.
Ими оказались Яшар Алигулу оглу Джахангиров и Афган Эльман оглу Айдынов.
По факту продолжается расследование.
Отметим, первым об инциденте сообщил «Bakıpost».