Нападение на туристов в Египте – ЕСТЬ УБИТЫЕ

2017-07-14 20:15 | www.oxu.az | 5

Двое туристов, предположительно, украинцы, убиты при нападении неизвестного, вооруженного холодным оружием, на территории одной из гостиниц египетского города Хургада, передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным издания, еще четыре человека получили ранения.

По имеющимся данным, неизвестный проник в туристический комплекс и начал беспорядочно наносить удары ножом по находившимся на его территории людям. Преступника удалось задержать.

С.Б.

