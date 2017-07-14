В Азербайджане отметят 100-летний юбилей академика Гасана Абдуллаева

2017-07-14 18:49 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о 100-летнем юбилее академика Гасана Абдуллаева.

В 2018 году исполняется 100 лет со дня рождения выдающегося азербайджанского ученого, доктора физико-математических наук, профессора, лауреата Государственной премии, заслуженного деятеля науки, академика Гасана Мамедбагир оглу Абдуллаева.

Гасан Абдуллаев не только заложил в Азербайджане фундамент современной физики, в частности физики и техники полупроводников, но и определил основные направления ее всестороннего развития. Ученый, сформировавший школу, богатую фундаментальными исследованиями, будучи президентом Академии наук на протяжении долгих лет, внес значительный вклад в дело организации в республике науки, осуществлял заслуживающую одобрения деятельность по углублению интеграции отечественной науки в международное научное пространство.

Согласно распоряжению, Национальной академии наук Азербайджана поручено подготовить и осуществить план мероприятий, посвященных 100-летнему юбилею Гасана Абдуллаева.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.