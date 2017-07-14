Мужчина довел жену до самоубийства, не поверив в ее девственность – ФОТО

2017-07-14 20:27 | www.oxu.az | 4

Жителю Восейского района Таджикистана Зафару Пирову предъявили обвинение в доведении до самоубийства жены, 18-летней Раджабби Хуршед. Девушка покончила с собой после того, как муж не поверил в ее девственность и потребовал вторую жену, сообщает радио «Озоди» (таджикская редакция «Радио Свобода»).

Раджабби Хуршед покончила с собой через 40 дней после вступления в брак. Молодожены не были знакомы до свадьбы, впервые они увиделись в день бракосочетания. Перед замужеством девушка прошла медицинское обследование, в том числе у гинеколога. 24-летний Пиров, однако, в девственность супруги не поверил. Он еще дважды отправлял ее к гинекологу, так и не удовлетворившись заключениями медиков.

По словам родственников, после многочисленных упреков и угроз Раджабби решилась на суицид.

«Я чувствую угрызение совести. Я не хотел ее смерти. Но я хотел, чтобы ее родители вернули 13 тысяч сомони [около 87 тысяч рублей], потраченные мною на свадьбу», — сказал журналистам Пиров, которому теперь грозит до восьми лет лишения свободы.

С.Б.

