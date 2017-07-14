Анкара запретила немецким депутатам посетить базу в Конья

2017-07-14 20:47 | www.oxu.az | 4

Турция запретила немецким парламентариям намеченный на 17 июля визит на военную базу НАТО в Конья, где расположен немецкий контингент.

Как передает Oxu.Az, об этом в пятницу сообщил еженедельник Spiegel.

По информации Spiegel, об отмене визита депутатов комитета бундестага по обороне проинформировал в пятницу МИД ФРГ.

Отказ пришел в виде вербальной ноты, в ней говорится, что отношения между Турцией и Германией в настоящее время так напряжены, что визит парламентариев нежелателен.

С.Б.

