В Египте совершено нападение на гостиницу, есть погибшие

2017-07-14 19:04 | www.trend.az | 4

Двое туристов, предположительно, украинцы, убиты при нападении неизвестного, вооруженного холодным оружием, на территории одной из гостиниц египетского города Хургада, передает ТАСС со ссылкой на электронный сайт газеты "Аль-Ватан".

По данным издания, еще четыре человека получили ранения.

По имеющимся данным, неизвестный проник в туристический комплекс и начал беспорядочно наносить удары ножом по находившимся на его территории людям. Преступника удалось задержать.