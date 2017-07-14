В Россию не пустили сотни тонн овощей из Азербайджана

2017-07-14 21:16 | www.oxu.az | 5

Госинспекторы Управления Россельхознадзора Дагестана в первом полугодии не допустили к провозу около 400 тонн зараженной продукции.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщили РИА «Дагестан» в пресс-службе ведомства.

Всего инспекторами было возвращено обратно в страны-экспортеры порядка 600 тонн, в том числе и из-за недействительных фитосанитарных сертификатов или их отсутствия.

Только в Азербайджан было возвращено 394 тонны сельхозпродукции, а именно посадочного и семенного материала.

Такие же меры были приняты в отношении поставщиков из Ирана и Украины.

С.Б.

