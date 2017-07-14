Али Гасанов: Никто не может победить волю народа, его воля превыше всего (ФОТО) (версия 2)

2017-07-14 19:29 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В Баку в пятницу прошло мероприятие "Дастан 15 июля", посвященное годовщине попытки государственного переворота в Турции в ночь с 15 на 16 июля прошлого года.

В мероприятии приняли участие помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал, председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы и другие официальные лица.

В начале мероприятия его участники минутой молчания почтили память шехидов, отдавших свою жизнь за независимость и территориальную целостность Азербайджана и Турции, прозвучали государственные гимны двух стран.

Затем состоялся показ фильма, посвященного 15 июля – Дню демократии и национального единства, и чтение аятов из священного Корана.

Помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов зачитал обращение Президента Ильхама Алиева. направленное Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану по случаю годовщины попытки государственного переворота 15 июля.

Выступая на мероприятии, Али Гасанов отметил, что пережитое 15 июля прошлого года было очень тяжелым событием.

"На кадрах, показанных на мероприятии, мы увидели ту ужасную ночь. Если кому-то неизвестно, то азербайджанский народ хорошо знает, что это были за события. Потому что мы и сами были свидетелями таких событий в 1993 году и в последующие годы. В октябре 1994 года и в марте 1995 года в Азербайджане были попытки государственного переворота. В обоих случаях в Азербайджане такие предательские силы, поставив личные амбиции превыше воли народа, посягнули на государство, государственность, применили оружие и попытались свергнуть законную власть в Азербайджане. Однако сидящие здесь хорошо знают, чего они добились", - сказал Али Гасанов.

По его словам, события, которые пережил Азербайджан, и события, пережитые год назад в Турции, демонстрируют суровую правду.

"Об этом должны знать занимающиеся политикой и претендующие на власть люди: во-первых, никто не может победить волю народа, его воля превыше всего, и победить ее еще никому не удалось и, наверное, не удастся и в будущем", - сказал Али Гасанов.

Али Гасанов отметил, что события, произошедшие в Турции, тоже не смогли победить волю народа.

По его словам, этот переворот предотвратили поднявшиеся и отдавшие свою жизнь люди. Вторым уроком стало то, что те, кто играет жизнью людей, строит на их жизни свои политические, субъективные интересы, обречены, их ожидает провал.

«Люди, которые виновны в гибели 250 человек в Турции, уже наказаны и должны были быть наказаны. Дали свои результаты меры, которые были приняты Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом за этот прошедший год. Сегодня в Турции в полном смысле этого слова укрепляется государственность, в стране все больше укрепляется национальное примирение, солидарность, и построенное на этом национальном примирении, солидарности власть в Турции превращается в серьезный и сильный фактор как в стране, так и в нашем регионе и мире», - сказал Али Гасанов.

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