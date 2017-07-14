Минфин Азербайджана о состоянии исполнения госбюджета в I полугодии

2017-07-14 19:35 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Доходы государственного бюджета Азербайджана в первом полугодии 2017 года составили 7 722,8 миллиона манатов, что означает перевыполнение прогноза на 2,3 процента. Об этом говорится в информации об исполнении бюджетных показателей, распространенном в пятницу министерством финансов страны. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы госбюджета увеличились на 25,9 процента или на 1589 миллионов манатов.

Расходы госбюджета в отчетном периоде были на уровне 8193,9 миллиона манатов (при исполнении прогноза на 100,2 процента). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы госбюджета увеличились на 20,1 процента (1372,4 миллиона манатов).

Дефицит госбюджета составил 471,1 миллиона манатов.

В структуре бюджетных доходов поступления по линии министерства по налогам составили 3353 миллиона манатов, что на 2,5 процента больше прогноза и на 5,1 процента (162,9 миллиона манатов). Из этих средств 71,7 процента (2404,4 миллиона манатов) пришлись на долю ненефтяного сектора.

По линии Государственного таможенного комитета в бюджет поступили 1169,2 миллиона манатов, что на 11,9 процента больше прогноза и на 17,5 процента (173,8 миллиона манатов) выше показателя января-июня прошлого года.

Кроме того, в I полугодии 2017 года в государственный бюджет поступили 151 миллион манатов от платных услуг, оказываемых бюджетными организациями, что на 18,6 процента (23,7 миллиона манатов) больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Прочие поступления составили 58,6 миллиона манатов.

Трансферты из Государственного нефтяного фонда Азербайджана (SOFAZ) в казну составили 2991 миллион манатов, что на 59 миллиона манатов меньше предусмотренного объема. В течение второго квартала года бюджетные доходы составили 4131,1 миллиона манатов, что на 68,3 процента или на 1675,8 миллиона манатов превышает показатель апреля-июня 2016 года.

В течение шести месяцев 2017 года 42,7 процента (3499,9 миллиона манатов) расходов госбюджета были социального назначения, что на 18,3 процента или 541,4 миллиона манатов больше аналогичного показателя 2016 года. Как отмечается в сообщении, эти средства были направлены в фонд оплаты труда, на выплату стипендий и социальных пособий, на покупку лекарств и продовольствия.

Расходы на строительство и реконструкцию объектов в сфере науки, образования, здравоохранения, культуры, спорта и других объектов социально-культурного и бытового назначения составили 397,8 миллиона манатов, строительство и реконструкцию инфраструктуры в сфере энерго-, газо- и водоснабжения, коммунального хозяйства, мелиорации и в других сферах - 1180,8 миллиона манатов, в том числе на финансирование инвестиционных расходов в Нахчыванской Автономной республике из расходов на капвложения в госбюджете выделено 41,5 миллиона манатов.

В течение полугодия все обязательства, принятые органами казначейства по заявкам бюджетных организаций, исполнены полностью и своевременно.

Во втором квартале бюджетные расходы составили 4281,2 миллиона манатов, что на два процента (83,1 миллиона манатов) больше, чем в апреле-июне прошлого года.

Расходы сводного бюджета по итогам января-июня составили 11507,1 миллиона манатов, доходы - 11606,1 миллиона манатов. При этом профицит сводного бюджета составил 99 миллионов манатов.

Официальный курс на 14 июля составляет 1,7022 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов)