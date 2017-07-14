Россия успешно вывела на орбиту 73 спутника

2017-07-14 21:53 | www.oxu.az | 5

Все 73 космических аппарата, которые были запущены в пятницу с космодрома Байконур, успешно выведены на целевые орбиты, передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС.

«Разгонный блок «Фрегат» успешно завершил все этапы программы выведения космического аппарата «Канопус-В-ИК» и 72 малых спутников на целевые орбиты», - говорится в сообщении.

Запуск космических аппаратов состоялся 14 июля 2017 года в 9:36 по местному времени с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1а». Это был рекордный по количеству одновременно запущенных спутников старт с российского космодрома.

После завершения программы полета разгонный блок «Фрегат» был сведен с орбиты и затоплен в несудоходной части Индийского океана.

С.Б.

