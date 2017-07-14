МВФ готов поддержать валютную реформу в Узбекистане

2017-07-14 20:21 | www.trend.az | 4

ТАШКЕНТ /Trend/ - Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард приветствовала усилия по реформированию экономики Узбекистана. Об этом она написала в своем письме президенту Шавкату Мирзияеву по итогам визита узбекской делегации в штаб-квартиру МВФ.

Послание Кристин Лангард обнародовало в пятницу Национальное информагентство Узбекистана (УзА).

Делегация Узбекистана 4 – 9 июля провела в штаб-квартире МВФ в Вашингтоне первый раунд переговоров относительно вариантов реформирования валютной политики страны. В состав делегации вошли руководители Центрального банка, минфина и Фонда реконструкции и развития.

«Мы полностью готовы оказать поддержку принимаемым вами мерам по реформированию путем предоставления технического содействия и рекомендаций по вопросам экономической политики», — говорится в послании.

Директор-распорядитель МВФ выразила уверенность, что правительство Узбекистана и сотрудники МВФ смогут в ближайшее время провести обсуждение «посвященное тому, как поддержать либерализацию валютной системы реформами в других направлениях в целях совершенствования инвестиционного климата в Узбекистане, включая меры по улучшению экономической статистики, что позволит принимать обоснованные решения как правительству, так и инвесторам».

«Я твердо уверена, что Узбекистан получит огромную отдачу от намеченных реформ. Позвольте еще раз заверить вас, что мы предоставим вам всю имеющуюся в нашем распоряжении поддержку», - подчеркивается в послании.

Как сообщалось, в конце прошлого года руководство Узбекистана обнародовало намерение приступить к масштабной либерализации валютной политики в 2017 году.

Узбекистан стал членом МВФ в 1992 году, с 1993 года в стране действует его представительство.

(Автор: Демир Азизов. Редактор: Ирина Парфёнова)