Названа главная особенность камеры iPhone 8

2017-07-14 22:03 | www.oxu.az | 4

Компания Apple работает над лазерным датчиком для камеры нового iPhone 8.

Как передает Oxu.Az cо ссылкой на Lenta.ru, об этом пишет Fast Company со ссылкой на анонимный источник.

Это позволит повысить качество снимков и улучшить отображение объектов в дополненной реальности.

Отмечается, что Apple планирует использовать лазерный датчик VCSEL. С его помощью смартфон сможет определять глубину сцены, то есть расстояние между различными объектами в кадре. Таким образом улучшается позиционирование объектов в дополненной реальности. Помимо этого, лазерный датчик повысит качество и скорость автофокуса при обычной съемке.

«Лазерная система VCSEL определяет расстояние, которое проходит лазер от объекта до датчика. Система состоит из источника (лазер SCSEL), объектива, датчика и процессора. Источник утверждает, что установка системы на один смартфон обойдется в два доллара», — говорится в сообщении.

Во время конференции WWDC 2017 в начале июня Apple представила систему ARKit для дополненной реальности. Система станет доступна после релиза iOS 11 в конце года.

Презентация нового iPhone состоится осенью на ежегодной конференции Apple. По слухам, смартфон получит 5,8-дюймовый OLED-дисплей с плотностью пикселей более 521 ppi. Также у него может быть беспроводная зарядка.

С.Б.

