В Баку прошло мероприятие «Дастан 15 июля» – ФОТО

2017-07-14 22:23 | www.oxu.az | 4

В Баку в пятницу прошло мероприятие «Дастан 15 июля», посвященное годовщине попытки государственного переворота в Турции в ночь с 15 на 16 июля прошлого года.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, в мероприятии приняли участие помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал, председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы и другие официальные лица.

В начале мероприятия его участники минутой молчания почтили память шехидов, отдавших свою жизнь за независимость и территориальную целостность Азербайджана и Турции, прозвучали государственные гимны двух стран.

Затем состоялся показ фильма, посвященного 15 июля – Дню демократии и национального единства, и чтение аятов из священного Корана.

Помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов зачитал обращение Президента Ильхама Алиева, направленное Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану по случаю годовщины попытки государственного переворота 15 июля.

С.Б.

