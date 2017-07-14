В Саатлинском районе автомобиль врезался в дерево, погиб трехлетний ребенок

2017-07-14 22:33 | www.apa.az | 4

В Саатлинском районе, на территории села Гарануру произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Миль-Муганское бюро АПА, управляемый жителем села Солтанабад Агаевым Али Сабир оглу автомобиль марки ВАЗ 2106 врезался в дерево. В результате ДТП ранения получили водитель и его пассажиры – Агаева Бахар Али гызы (2006 г.р.) и Агаева Эльнара Али гызы. А трехлетняя Алиева Фатима Али гызы скончалась на месте происшествия.

По факту ведется расследование.