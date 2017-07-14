Али Гасанов: Никто не может победить волю народа, его воля превыше всего (ФОТО) (версия 4)

2017-07-14 20:44 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В Баку в пятницу прошло мероприятие "Дастан 15 июля", посвященное годовщине попытки государственного переворота в Турции в ночь с 15 на 16 июля прошлого года.

В мероприятии приняли участие помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал, председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы и другие официальные лица.

В начале мероприятия его участники минутой молчания почтили память шехидов, отдавших свою жизнь за независимость и территориальную целостность Азербайджана и Турции, прозвучали государственные гимны двух стран.

Затем состоялся показ фильма, посвященного 15 июля – Дню демократии и национального единства, и чтение аятов из священного Корана.

Помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов зачитал обращение Президента Ильхама Алиева. направленное Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану по случаю годовщины попытки государственного переворота 15 июля.

Выступая на мероприятии, Али Гасанов отметил, что пережитое 15 июля прошлого года было очень тяжелым событием.

"На кадрах, показанных на мероприятии, мы увидели ту ужасную ночь. Если кому-то неизвестно, то азербайджанский народ хорошо знает, что это были за события. Потому что мы и сами были свидетелями таких событий в 1993 году и в последующие годы. В октябре 1994 года и в марте 1995 года в Азербайджане были попытки государственного переворота. В обоих случаях в Азербайджане такие предательские силы, поставив личные амбиции превыше воли народа, посягнули на государство, государственность, применили оружие и попытались свергнуть законную власть в Азербайджане. Однако сидящие здесь хорошо знают, чего они добились", - сказал Али Гасанов.

По его словам, события, которые пережил Азербайджан, и события, пережитые год назад в Турции, демонстрируют суровую правду.

"Об этом должны знать занимающиеся политикой и претендующие на власть люди: во-первых, никто не может победить волю народа, его воля превыше всего, и победить ее еще никому не удалось и, наверное, не удастся и в будущем", - сказал Али Гасанов.

Али Гасанов отметил, что события, произошедшие в Турции, тоже не смогли победить волю народа.

По его словам, этот переворот предотвратили поднявшиеся и отдавшие свою жизнь люди. Вторым уроком стало то, что те, кто играет жизнью людей, строит на их жизни свои политические, субъективные интересы, обречены, их ожидает провал.

"Люди, которые виновны в гибели 250 человек в Турции, уже наказаны и должны были быть наказаны. Дали свои результаты меры, которые были приняты Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом за этот прошедший год. Сегодня в Турции в полном смысле этого слова укрепляется государственность, в стране все больше укрепляется национальное примирение, солидарность, и построенное на этом национальном примирении, солидарности власть в Турции превращается в серьезный и сильный фактор как в стране, так и в нашем регионе и мире", - сказал Али Гасанов.

Али Гасанов подчеркнул, что каждый знает, что в ту ночь 15 июля, в ту страшную ночь, в Азербайджане, можно сказать, никто не спал до утра.

"Как помощник Президента Азербайджана я являюсь свидетелем того, как Президент Ильхам Алиев до утра думал, размышлял о том, как будут разворачиваться эти события, как Азербайджан поможет законно избранным, представляющим конституционный строй властям Турции, дал соответствующие распоряжения, сделал все возможное. Азербайджанское государство утром первым выразило свое отношение к этому вопросу, однозначно поддержало конституционный режим, власти страны, осудило эти предательские попытки переворота против власти и дало им свою политическую оценку", - сказал Али Гасанов.

По его словам, за прошедшее время Азербайджан оказал властям Турции и братской стране поддержку в восстановлении общественно-политической стабильности, наказании, в полном смысле этого слова, совершивших это, продолжит оказывать впредь всю необходимую помощь.

"Как говорили наши великие лидеры, как говорил великий Ататюрк: "Горе Азербайджана - это горе Турции, радость Азербайджана - радость Турции, горе Турции - горе Азербайджана, радость Турции - радость Азербайджана". То есть, наши горе и радость едины. Общенациональный лидер Гейдар Алиев, выдвинув лозунг "Одна нация - два государства", однозначно заявил, что судьбы этих народов едины и будут едины и впредь. Этот заявленный ими путь, определенное ими единство - вечны, живут и всегда будут жить", - сказал Али Гасанов.

Помощник Президента отметил, что сегодня дружба Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Президента Азербайджана Ильхама Алиева является прекрасным примером для дружбы наших народов.

Али Гасанов сказал, что пример единства, солидарности и братства турецкого и азербайджанского народов является образцом для других тюрко-мусульманских народов.

Посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал выразил Азербайджанскому государству благодарность за поддержку в связи с событиями 15 июля.

Дипломат отметил, что Азербайджан до конца поддержал Турцию в борьбе с FETÖ.

"Мы, ощущая эту поддержку, чувствовали себя сильными. Президент Азербайджана Ильхам Алиев был одним из первых, кто позвонил Президенту Турции. Для нас ценно письмо Президента Ильхама Алиева, адресованное сегодня Президенту Турции", - сказал посол.

Озорал сказал, что события, произошедшие в ночь с 15 на 16 июля 2016 года, все еще остаются в памяти как горькое воспоминание. Посол выразил благодарность шехидам, пожертвовавшим в тот день своими жизнями для того, чтобы Турция была свободной и, демократической. Озорал добавил, что истинной сутью этих событий являлся захват Турции, разжигание в стране гражданской войны.

По его словам, похожие события произошли в Азербайджане в 1994-1995 годах.

"В то время общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев обратился к народу, и народ выступил против мятежников. Настоящие лидеры проявляются именно в таких ситуациях. Как хорошо, что и наш лидер смог сказать свое слово в прошлом году", - сказал посол.

Депутат Милли Меджлиса (парламента), председатель межпарламентской группы дружбы Азербайджан-Турция, академик Ахлиман Амирасланов сказал, что во время событий 15 июля Президент Ильхам Алиев, азербайджанский народ с первых часов продемонстрировали высокий уровень солидарности с братской страной. Подчеркнув, что причины событий 15 июля подробно изучаются, депутат сказал, что предотвратить переворот удалось благодаря непоколебимости турецкого народа, его приверженности демократии и государственности, большой любви к Родине, нации, Президенту.

Подчеркнув, что Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время этих событий проявил себя как истинный лидер, мобилизовал народ и пресек попытку госпереворота, Амирасланов сказал, что члены группы дружбы с первых часов активно поддерживали братскую страну.

Далее на мероприятие выступили прибывшие из Турции гости и представители азербайджанской общественности

(Текст: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова, Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)