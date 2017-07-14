2017-й очень успешный год в отношениях между Францией и Азербайджаном - посол (версия 2)

2017-07-14 20:46 | www.trend.az | 4

БАКУ/Trend/ - 2017-й очень успешный год в отношениях между Францией и Азербайджаном, сказала в пятницу посол Франции Аурелия Буше (Aurelia Bouchez) на мероприятии, посвященном национальному празднику Франции - Дню взятия Бастилии.

"В этом году исполняется 25 лет установления дипломатических отношений между двумя странами. Кроме того, этот год запомнился официальным визитом Президента Ильхама Алиева в Париж 14 марта", - добавила дипломат.

По ее словам, встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Франции Франсуа Олландом подтвердила высокий уровень политического диалога между двумя странами по всем вопросам. Как сказала посол, во время встречи была подчёркнута ключевая роль Азербайджана в обеспечении энергобезопасности Европы.

"Во время визита французская сторона, как один из сопредседателей Минской группы ОБСЕ, еще раз подчеркнула необходимость решения нагорно-карабахского конфликта путем переговоров", - сказала дипломат.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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