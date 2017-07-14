В России устроили конкурс красоты для коров – ВИДЕО

2017-07-14 22:39 | www.oxu.az | 6

Суперсовременные комбайны, экологические корма и даже роботы для ухода за животными. В Нижегородской области открылся Международный агрофестиваль «Русское поле».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Вести, новейшие разработки привезли компании и фермеры из десятка стран - самая большая экспозиция у отечественных сельхозпредприятий.

А для племенных коров на фестивале устроили даже своеобразный конкурс красоты.

Судья в первую очередь оценивал телосложение конкурсанток.

С.Б.

