Режим ЧП будет отменен лишь тогда, когда будут устранены угрозы - Эрдоган

2017-07-14 21:12 | www.trend.az | 5

Борьба турецкого народа с участниками попытки переворота 15 июля 2016 года открыла новую страницу в истории мировой демократии, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре, сообщают турецкие СМИ.

"В ночь попытки переворота погибли 250 граждан Турции и только 35 путчистов. Над этими цифрами следует задуматься", – отметил президент.

По словам Эрдогана, если бы Турция не была правовым государством, то десятки тысяч предателей, поддержавших действия путчистов, находились бы сейчас не за решеткой, а лежали в ямах в разных частях Турции».

"Сторонники Гюлена предали государство, которое их поддержало", - подчеркнул турецкий лидер.

Президент привлек внимание к лживости позиции главаря террористического течения "Параллельное Государство" (FETÖ) Фетуллаха Гюлена, заявляющего о готовности посетить Турцию в случае наличия соответствующего разрешения властей США.

"Я ведь призывал Гюлена вернуться в Турцию задолго до этого! Почему же он не вернулся? Все просто – главарь террористов прекрасно знает, какова его учесть в случае возвращения", - отметил Эрдоган.

По словам президента Турции безжалостное отношение путчистов к гражданам Турции, ужас содеянный ими в день попытки переворота и пролитая кровь продемонстрировали истинные намерения сторонников Гюлена.

Глава государства также коснулся темы режима чрезвычайного положения, введенного в Турции вскоре после предотвращения попытки переворота.

"Режим ЧП будет отменен лишь тогда, когда будут устранены угрозы, как только будет достигнута цель в борьбе с терроризмом", - подчеркнул Эрдоган.

Напомним, что в ночь на 16 июля прошлого года в Турции группа мятежников предприняла попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибло более 255 турецких граждан, более двух тысяч человек получило ранения, мятеж был подавлен.

Власти Турции обвиняют проживающего в США Фетхуллаха Гюлена в содействии попытке переворота.

После попытки военного переворота президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 20 июля прошлого года объявил о введении в стране чрезвычайного положения сроком на три месяца согласно статье 120 Конституции, после чего этот срок продлевался дважды. В апреле этого года было принято решение о продлении чрезвычайного положения еще на 90 дней.