Россия успешно вывела на орбиту 73 спутника за один пуск

2017-07-14 21:37 | www.trend.az | 3

Все 73 космических аппарата, которые были запущены в пятницу с космодрома Байконур, успешно выведены на целевые орбиты, передает ТАСС со ссылкой на Роскосмос.

"Разгонный блок "Фрегат" успешно завершил все этапы программы выведения космического аппарата "Канопус-В-ИК" и 72 малых спутников на целевые орбиты", - говорится в сообщении.

Запуск космических аппаратов состоялся 14 июля 2017 года в 9:36 по местному времени с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1а". Это был рекордный по количеству одновременно запущенных спутников старт с российского космодрома.

После завершения программы полета разгонный блок "Фрегат" был сведен с орбиты и затоплен в несудоходной части Индийского океана.