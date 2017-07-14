Арабы перед терактом в Иерусалиме сделали селфи – ВИДЕО

2017-07-14 22:54 | www.oxu.az | 3

В Иерусалиме полиция закрыла для проведения пятничной молитвы комплекс мечетей Храмовой горы. Причина — теракт, который произошел в историческом центре города.

Как передает Oxu.Az cо ссылкой на Вести, вооруженные люди напали на полицейских, успели ранить троих, а затем были уничтожены. От полученных ранений двое стражей порядка скончались.

Погоня, плотный автоматный огонь на Храмовой горе, убитые и раненые полицейские. В Старом городе Иерусалима, где террористическая активность не ослабевает уже в течение двух лет, сегодняшняя атака стала особенно дерзкой и болезненной.

Группа израильских арабов, родственников из деревни Ум-Эль-Фахм, готовилась к прорыву на Храмовую гору загодя. Автоматические винтовки «Карл Густав», пистолет, ножи. За три часа до теракта они опубликовали в соцсетях селфи на фоне мечети Аль-Акса, сопроводив фотографии словами:

«Завтра наши улыбки будут еще прекрасней».

В 7:20 утра они атаковали патруль пограничной полиции у Львиных ворот Старого города.

«Где-то в полвосьмого мы услышали стрельбу. Стреляли долго и ожесточенно, через несколько минут сюда прибыли десятки полицейских машин и карет скорой помощи», — рассказал житель Иерусалима Беньямин Гранот.

Одного из террористов убили на месте, двоим удалось прорваться на Храмовую гору, где они, видимо, рассчитывали забаррикадироваться в одной из мечетей. Причем один из раненых и уже лежавших на земле злоумышленников вдруг вскочил и набросился на полицейских с ножом, но был убит выстрелами в упор.

Три офицера пограничной полиции Израиля были ранены, двоих, друзов по национальности, в критическом состоянии доставили в больницу. Спустя четыре часа они скончались на операционном столе.

Спецназ перекрыл вход на Храмовую гору, предполагая, что там у террористов могли быть сообщники и оружейный схрон. На этот раз доступ к мечети Аль-Акса было решено не просто ограничить, но полностью закрыть.

Полиция и служба внутренней безопасности переведены в режим боевого патрулирования. Вход в Старый город закрыли для всех арабских мужчин, за исключением тех, кто проживает на его территории.

С.Б.

