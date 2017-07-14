Total скоро начнет бурение скважин на азербайджанском месторождении "Абшерон" - посол

2017-07-14 21:48 | www.trend.az | 5

БАКУ/Trend/ - Французская компания Total скоро начнет бурение скважин на азербайджанском газовом месторождении "Абшерон", сказала в пятницу посол Франции Аурелия Буше (Aurelia Bouchez) на мероприятии, посвященном национальному празднику Франции, Дню взятия Бастилии.

"Total уже 20 лет плодотворно сотрудничает с азербайджанской госнефтекомпанией SOCAR и это сотрудничество в будущем еще больше расширится", - добавила она.

Ранее SOCAR и Total подписали рамочное соглашение об основных контрактных и коммерческих принципах, регулирующих программу первой фазы разработки месторождения "Абшерон".

На первом этапе разработка месторождения включает в себя бурение одной скважины на глубине моря 450 метров. Добыча составит до полутора миллиардов кубометров газа в год, который в полном объеме пойдет на внутренний рынок Азербайджана, а также значительные объемы конденсата. Первый газ с месторождения планируется получить в 2019 году.

Ожидается, что Total примет окончательное инвестиционное решение по "Абшерону" до конца 2017 года, а первая оценочная скважина будет пробурена в конце текущего года. Примерная стоимость первой фазы оценивается в один миллиард долларов.

По оценке геологов SOCAR, запасы месторождения "Абшерон" составляют 350 миллиардов кубических метров газа и 45 миллионов тонн конденсата.

Участниками проекта "Абшерон" являются госкомпания SOCAR - 40 процентов, французские компании Total (40 процентов, технический оператор проекта) и Engie (20 процентов).

(Автор: Ляман Зейналова)