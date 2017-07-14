Трамп обсудил с королем Саудовской Аравии разрешение катарского кризиса

2017-07-14 22:04 | www.trend.az | 4

Президент США Дональд Трамп обсудил в ходе телефонного разговора с королем Саудовской Аравии Салманом кризис вокруг Катара, необходимость соблюдения договоренностей, достигнутых в Эр-Рияде, прекращения финансирования терроризма, а также шаги по предотвращению распространения экстремисткой идеологии, передает РИА Новости со ссылкой на Белый дом.

"Президент Дональд Трамп поговорил сегодня с борта самолета с королем Саудовской Аравии Салманом. Король Салман поздравил президента Трампа с победой над ИГ в Мосуле", — отмечается в заявлении ведомства.

"Два лидера обсудили недавние дипломатические усилия по решению спора с Катаром и подчеркнули важность выполнения обязательств, достигнутых сторонами в рамках форума в Эр-Рияде. В частности, президент подчеркнул потребность прекратить финансирование терроризма и необходимость противостоять экстремистской идеологии", — заключает ведомство.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств. Кувейт выступил посредником в разрешении конфликта.

Позже арабские страны предъявили ультиматум Катару, призвав его в 10-дневный срок согласиться на выполнение требований соседей. Ультиматум содержит 13 требований, среди которых понижение уровня дипломатических и военных отношений с Ираном, закрытие турецкой военной базы в стране, прекращение финансирования террористических организаций, отказ от вмешательства во внутренние дела арабских стран, поддержки оппозиционных деятелей, а также закрытие всей спутниковой телевизионной сети "Аль-Джазира". Катар отверг обвинения арабских соседей и заявил, что выдвинутые требования нереалистичны и не могут быть выполнены, а также нарушают его суверенитет.