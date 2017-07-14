Народ Турции доказал свою приверженность к демократии - премьер

2017-07-14 22:31 | www.trend.az | 5

АНКАРА /Trend/ - Народ Турции доказал свою привязанность к демократии, сказал премьер-министр Турции Бинали Йылдырым в Анкаре на мероприятии, посвященном памяти погибших во время попытки военного переворота.

По словам Йылдырыма, попытка военного переворота в Турции показала привязанность народа к своему правительству и стране.

«Турция не в первый раз сталкивается с переворотами, но впервые народ Турции предотвратил военный переворот» - сказал Йылдырым.

Он отметил, что виновники попытки военного переворота ответят за свои поступки.

Он также отметил, что в предотвращении попытки военного переворота также велика роль турецких СМИ.

«Мы выражаем свою благодарность турецким СМИ» - сказал Йылдырым.

Он отметил, что Турция как и раньше будет поддерживать развитие медиа в стране.

Напомним, что в ночь на 16 июля прошлого года в Турции группа мятежников совершила попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибло более 250 турецких граждан, более двух тысяч человек получило ранения, мятеж был подавлен.

Власти Турции обвиняют проживающего в США Фетхуллаха Гюлена в содействии попытке переворота.

После попытки военного переворота президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 20 июля прошлого года объявил о введении в стране чрезвычайного положения сроком на три месяца согласно статье 120 Конституции, после чего этот срок продлевался дважды. В апреле этого года было принято решение о продлении чрезвычайного положения еще на 90 дней.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)