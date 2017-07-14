Азербайджан придает особое значение сотрудничеству с Францией - замминистра

2017-07-14 23:10 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Азербайджан придает особое значение сотрудничеству с Францией. Об этом в пятницу заявил заместитель министра экономики Азербайджана Сахиль Бабаев на мероприятии, посвященном национальному празднику Франции.

Он отметил, что двусторонние визиты, проекты внесли вклад в развитие сотрудничества.

"На сегодняшний день между двумя странами подписано около 60 документов. Между странами развиваются торговые связи. Думаем, что сможем еще больше расширить эти связи. В настоящее время в Азербайджане функционируют 55 французских компаний. Французские компании вложили в Азербайджан 2,2 млрд инвестиций", - сказал замминистра.

Сахиль Бабаев добавил, что межрегиональные отношения получили широкий размах.

"Создается комиссия управления по межрегиональным связям", - сказал замминистра.

(Автор: Ляман Зейналова)